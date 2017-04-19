Bakan Özhaseki: (Referandum sonuçlarına itirazlar)) Hiç mızıkçılığa gerek yok (1)

Enver ALASAkın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, (DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, 'Eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy, bu itirazları yapacak mıydın Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın Bir tek cümle söyleyecek miydin Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım' diye konuştu.

Mehmet Özhaseki, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı. Programda bir konuşma yapan Mehmet Özhaseki, geçen pazar günü yapılan referandumu ve sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Özhaseki, pazar günü yapılan referandumda Türk halkının istikrarın sağlanacağı, güçlü hükümetlerin olacağı bir hükümet sistemini tercih ettiğini söyledi.



'İSTİKRAR BUNDAN SONRA KAÇINILMAZDIR'

Yeni sistemle vesayetçi yapının yok olacağını belirten Özhaseki, '1946'da çok partili sisteme geçtikten sonra Ankara'da bekleyen eli silahlı şebekelerin gelen her siyasi iktidarın ensesinde boza pişirdiği, canlarının istediği olmadığı zaman ihtilal ortamı hazırlayarak, faili meçhuller işleyip ihtilal yaptıkları ortamı toprağa gömmüştür. Zayıf, güçsüz, ne zaman düşeceği belli olmayan, pazarlıklarla gün geçirmiş, gece vakti insanların evlerinde pazarlıkların yapıldığı, kumar borçlarının ödendiği, insanlara bakanlıkların dağıtıldığı sistem toprağa gömmüştür. İstikrar bundan sonra kaçınılmazdır. Bu her parti için bir şanstır' diye konuştu.

REFERANDUM SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLAR

Mehmet Özhaseki, referandum sonuçlarına yapılan itirazlara da değindi. Özhaseki, şunları söyledi:

'Bu itirazları şöyle değerlendiyorum; spor kulübü başkanlığım var. Maçtan sonra aslında sakin olmak lazım. Eğer hele hele yenildiyseniz biraz daha sakin olmak lazım. O maçın heyecanıyla herşeyi söylediğinizde başınıza iyice bela olabilecek sözler dilinizden çıkabilir'

'EĞER SONUÇ YÜZDE 50,1 'HAYIR' ÇIKSAYDI BU İTİRAZLARI YAPACAK MIYDIN'

'Bugün itiraz eden Hayırcı cephesinde yer alan anamuhalefet partisi genel başkanı dahil olmak üzere çok net soruyorum; eğer sonuç yüzde 50,1 olarak 'Hayır' çıksaydı Allah aşkına elini vicdanına koy bu itirazları yapacak mıydın Bugünkü bahaneleri uyduracak mıydın Bir tek cümle söyleyecek miydin Hayır. 'Türk milletinin kararına saygılıyız, hayırlı olsun' deyip devam edecektin. O zaman şimdi niye mızıkçılık yapıyorsun Hiç mızıkçılığa gerek yok. İşimize bakalım. İnşallah aydınlık günler bizi bekliyor.'

Konuşmaların ardından Mehmet Özhaseki '5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti.

DHA