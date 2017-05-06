Bakan Soylu: Kentsel dönüşüm bir vaka ise insanlar da bir vakadır (3)

BAKAN SOYLU, TURİZM HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı İlçesi'ndeki Pazarcık Turizm Merkezi'nde düzenlenen Turizm Haftası açılış törenine katıldı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın yanısıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bölgenin doğal güzelliklerini anlatan ve yöre kadınlarının günlük yaşamlarında kullandıkları eşyalar sergilendi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BÜTÜN İNLERİNE GİRİLMEKTEDİR'

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ciddi riskleri ve sorumlulukları olan Anadolu coğrafyasının ekonomik ve kültürel anlamda çok büyük fırsatlara da sahip olduğunu anlattı. Ortadoğu'da, Suriye ve Irak'ta yaşanan olumsuz olaylarla terörün ve göçün Türkiye'ye olumsuz yansımaları olduğunu hatırlatan Bakan Soylu şunları söyledi:

'Türkiye bu çatışma ortamına komşu olmanın getirdiği riskleri, başta Cumhurbaşkanımızın liderliği olmak üzere köklü devlet tecrübesi, 2002'den beri sorumlu bir yönetim anlayışı gösteren AK Parti hükümetleri ile doğru bir şekilde yönetmeyi başarabilmiştir. Bugün Türkiye, coğrafyasının getirdiği bütün güvenlik risklerini bitirme noktasındadır. Terör örgütlerinin bütün inlerine girilmektedir. Fırat Kalkanı operasyonu ile DEAŞ'a karşı ciddi ve karalı bir mücadele gerçekleştirilmiş, ölümcül bir darbe indirilmiştir. Bu örgüt bitme noktasına getirilmektedir. Terör, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları ile ülkemizdeki bütün güvenlik birimleri tam bir teyakkuz halindedir. Türkiye Ortadoğu'daki bu çatışma alanına komşu olmakla beraber aynı zamanda bir güvenlik ve huzur adası haline getirilmektedir. Güvenlik birinci avantajımızdır. Türkiye doğu ile batı arasında sadece fiziki değil aynı zamanda kültürel bir köprüdür. Bir batılının doğu kültürü ile temas etmesi için başlangıç noktası ülkemizdir. Bir doğulunun da batı kültürü ile en ideal temas noktası yine bizim Anadolu medeniyetidir. Bu bizim ikinci avantajımızdır.'

'YAYLALARDA 6 KATLI YAPILAR DOĞAYA CİNAYETTİR'

Doğu Karadeniz'in yayla turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, yaylalara iyi davranılmadığını belirterek şöyle devam etti:

'Biz buradayız ama yarın burada yaşamayacağız. Bu yaylalar bize böyle bırakılmadı. Taş yığını olarak bırakılmadı. Yapılmasın demiyorum. Ancak tarihimize ve bölgenin kendi mimarisine uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bakıyoruz ki 350 metrekarelik hangar gibi yer yapılmış. Bu güzelim yaylalarda 350400 metrekarelik 6 katlı yapılacak binalar geçmişimize, doğaya ve yaylaya cinayettir. Büyükşehirlerde para kazanmış olabiliriz. Ama gelip bu yaylaların doğasına uygun olmayan yapıları ortaya koymak geleceğimize bırakacağımız çok kötü eserdir. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu yapılar yapılmış. Bundan sonra yapılmaması konusunda her beraber dikkatli olacağız. Hepimiz sorumluyuz. Güzel yayla evi örnekleri var. Bunlardan yapan olursa başımız üzerine yeri var. Ama, 'Ben geldim, burası benim. 5 katlı bina yaparım' dersek 'dur' diyelim. Bunu yapmak zorundayız. Bunları da yarın kaybederiz.'

'EY AHMAKLAR..'

Turizm sezonunda güzel adımlar atma hedefinde olduklarını ifade eden Bakan Soylu, geçen yıl bu hedeflerinin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ertelendiğini belirterek şöyle devam etti:

'Türkiye'yi yere seremiyorlar. Test ediyorlar. Acaba gücü kuvveti ne kadardır Acaba Türkiye'yi tuş edebilir miyiz, itibarsız hale getirebilir miyiz Ey ahmaklar. Bir şeyi aklınızdan sürekli olarak çıkarıyorsunuz. Türkiye'nin üzerine ne kadar gelirseniz Türkiye o kadar kuvvetlenir, bu millet o kadar güçlenir, zengin ve kudretli olur. Türkiye geleceğe o kadar güçlü adımlar atar. Bunu millet demokrasi ile, oyla gerçekleştirmektedir. Referandumda herkes eteğindeki taşları döktü. Hala dökmeye devam edenler var. Referandum bitti. Türkiye yeni sistemle de adım attı. Artık yeni sistemle ülkemize neler kazandırabileceğimizin hesabına bakıyoruz. Milletin verdiği sorumlulukla beraber gelecek Türkiye'sinin zengin, müreffeh, huzur ve kardeşlik içerisinde güçlü bir şekilde oluşması konusunda adımlar atıyoruz. Birileri söz üretecek. Biz de iş üreterek milletimizin bize verdiği emaneti taşımaya çalışacağız.'

Bölgeye gelen misafirlere gelenek ve göreneklere uygun davranılmasını isteyen Bakan Soylu, en iyi reklamın gönlüyle bölgeyi anlatan kişinin yaptığı reklam olduğunu belirterek, turizm sezonunun hayırlı olması dileğinde bulundu.

DHA