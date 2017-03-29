Bakan Yardımcısı Öztürk: 2017'nin sonunda terör konuşmuyor olacağız

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, terörle mücadelede büyük yol kat ettiklerini belirterek, "İnşallah 2017'nin sonunda bugün konuştuğumuz terörle ilgili konuları konuşmuyor olacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Şanlıurfa Valiliği'nde referandum öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Vali Güngör Azim Tuna tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Öztürk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Öztürk, daha sonra Valilik'te Vali Tuna ve 13 ilçenin kaymakamlarının katıldığı güvenlik ve terör konulu toplantıya başkanlık yaptı. Toplantı öncesi konuşan Öztürk, 2017 yılı sonunda terörle ilgili konuların konuşulmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bölgeyi gezmemizin temel amacı, referandum sürecinde alınan ve alınacak olan tedbirleri gözden geçirmek, hem de güvenlikle ilgili yapmakta olduğumuz büyük bir mücadele var. Bu mücadelenin geldiği bir safha var ve bundan sonra da yapacağımız hedefleriz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için elimizdeki imkanlar nelerdir, eksiğimiz nerede var; bunu tamamlamak, tespit etmek ve bu eksikleri gidermek adına bir çalışma yapıyoruz. Bu bölgedeki illeri dolaştık. Bu yıl içerisinde ciddi bir terörle mücadelede bir safhaya geleceğimizi düşünüyoruz. Bunu sağlamak için her türlü çalışmayı ve tedbiri almış durumdayız. İnşallah 2017'nin sonunda bugün konuştuğumuz terörle ilgili konuları konuşmuyor olacağız diye değerlendiriyorum."

Öztürk'ün konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

DHA