Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti (2)

"GÜLEN'İN İADESİNE İLİŞKİN ATILMASI BEKLENEN ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ"

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti. Kabule ilişkin Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Sayın Başbakanımız, bugün ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etmiştir. Kabulde, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ'yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Yönetim değişikliği sonrasında, ülkemize ABD'den yapılan bu ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır." denildi.

DHA