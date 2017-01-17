Başbakan Yıldırım, Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi'ni kabul etti (2)

ANKARA(DHA)BAŞBAKAN Binali Yıldırım, bugün Çankaya Köşkü'nde Birleşik Krallık Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım kabülde Birleşik Krallık makamlarının FETÖ'nün yönlendirmesiyle gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdiği tavrı takdir ettiğini belirterek darbe girişimine karışan FETÖ mensuplarıyla mücadelenin demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde kararlılıkla yürütülmeye devam edileceğini vurguladığı ifade edildi. Binali Yıldırım, bu ziyaretin, Türkiye'nin FETÖ'nün yanı sıra DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik haklı mücadelesinin de yakından gözlemlenebilmesi için önemli bir fırsat teşkil ettiğine değindi. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkmasının ardından da, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut olumlu seyrini sürdürmesinin arzu edildiğini belirten Başbakan Yıldırım, bu yönde İngiltere ile ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için mevcut iradenin tam olduğunu ifade etti. Konuk Heyetin, kabulleri için Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini ifade ettiği , başta 15 Temmuz darbe girişimi olma üzere son dönemde Türkiye'de gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini ilettiği söylenildi. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda'da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

DHA