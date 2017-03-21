Batman ve Bingöl'de nevruz olaysız geçti

BATMAN ve Bingöl'de HDP'li milletvekillerinin katımıyla düzenlenen nevruz kutlamaları olaysız sona erdi.

Batman'daki nevruz kutlamaları kent merkezindeki Nevruz Parkı'nda yapıldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın katıldığı kutlamalarda, güvenlik güçleri, terör örgütü sembollerini taşıyan flamalara el koydu. Yöresel kıyafetlerle alana gelenler, meydanda davul zurna eşliğinde ve mahali sanatçıların söylediği Türkçe- Kürtçe şarkılarla coşkuyla halay çekti.

Nevruz kutlamalarında Kürtçe konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinerek, "Nevroz bir dönüşümdür. Önümüzdeki referandumda 'hayır' diyeceğiz. Nevruz bütün mazlumların bayramıdır" dedi. Konuşmaların ardından kutlamalar olaysız sona erdi.

BİNGÖL'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bingöl'de ise nevruz kutlamaları HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın katılımıyla gerçekleşti. Saray Mahallesi'ndeki Sağlık Caddesi'nde düzenlenen kutlama program için güvenlik güçleri yoğun nemler aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, burada yaptığı konuşmada AK Partililer'in büyük bir kısmının referandumda, 'hayır' oyu kullanacağını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz süreç, güya seçim süreci. Sandıklar kurulacak, 'evet' ya da 'hayır' diyenler sandığa gidilecek. Türkiye'nin her bir tarafında en az yüzde 55 -60 'hayır' diye insanlarımız artık isyan ediyor. Sadece Kürtler ve Türkler değil, HDP ya da CHP'liler de değil. MHP'nin 4'te 3'ü 'hayır' diyor. Bugün AKP'nin çok önemli bir kısmı 'yeter artık' diyor. 'Biz AKP'den başka bir partiye oy vermedik. Başbakan, Cumhurbaşkanı olmak istedi yaptık. İsteyip de yapamadığı ne kaldı' diyorlar. Ağzından çıkan kanun oluyor zaten diyorlar. AKP'nin büyük bir kısmı artık 'hayır' diyor" diye konuştu.

'BARIŞ SÜRECİNİ ÇÖPE ATTILAR'

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ise 2.5 yıl süren çözüm sürecini Ceylanpınar'daki 2 polis memurunun şehit edilmesi olayının bitirdiğini hatırlatarak, faillerinin de FETÖ'den yargılandığını söyledi. HDP'li Özsoy, "Bizim Recep Tayyip Erdoğan ile şahsi bir problemimiz yok. Ama kendisini ve ailesini kurtarmak için kocaman bir memleketi yangın yerine çevirdi. Barış sürecini bitirenler, şu an başkan olmak için kampanya yapıyorlar. Gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkar. Ceylanpınar'daki 2 polis memurunun öldürülmesini hatırlıyorsunuz değil mi İki tane polisi öldürdüler. Dediler ki, 'PKK yapmış.' Siyasi faturasını da HDP'ye kesti. Bizim ne alakamız var dedik, bu kentin AKP'li milletvekilleri HDP'liler polisleri vurdular diye propaganda yaptılar. Şimdi açığa çıktı ki, o polisleri öldürenler FETÖ'cü diyorlar. Bunu bahane ederek 2.5 yıl devam eden barış sürecini çöpe attılar. İnsanlar bunun hesabını soracak" diye konuştu.

Batman'daki nevruz olaysız sona ererken, PKK lehine slogan attığı ileri sürülen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

DHA