Boşandığı eşini boğazını keserek öldürdü

BODRUM'da bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun, boşandığı eşi 27 yaşındaki Mert Toprak tarafından işyerinde bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Bodrum'daki bir turistik tesiste bahçıvanlık yapan 1 çocuk babası Mert Toprak, 2 yıl evli kaldığı Gizem Olgun'dan 2 ay önce boşandı. Toprak, bugün saat 09.00 sıralarında, boşandığı eşinin çalıştığı Yalıkavak Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki mobilya mağazasına gitti. Mert Toprak, boşanmalarına rağmen eşinin başkalarıyla görüşmesini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Toprak, genç kadını, yanında getirdiği bıçakla boğazını keserek öldürdü.

Kaçan Mert Toprak, polis tarafından kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalandı. Olgun'un cesedi, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öldürülen Gizem Olgun'un arkadaşlarının polise verdikleri ifadede, "Mert Toprak, boşanmadan önce eşi Gizem'i 'Seni başkasına yar etmem, öldürürüm' diyerek sürekli tehdit ediyordu. Evlendikten sonra Gizem'e sürekli fiziksel ve psikilojik işkence uyguluyordu. Boşanmış olmalarına rağmen de işyerine gelip Gizem'i tekme- tokat yere yatırıp, cinayeti işledi" dedi.

DHA