CHP'li Özkan: Biz başımıza kral istemiyoruz

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, referandumla tek adamın güçlü olacağı bir diktatörlük getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Biz buna karşıyız. Biz seçilmiş kral istemiyoruz. Biz başımıza efendi istemiyoruz. Seçtiklerimizin hizmetkarlığını istiyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve CHP Parti Meclis üyesi Ferihan Karasu, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti teşkilatıyla bir araya geldiler. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özkan, demokratik bir cumhuriyette yaşamak istediklerini belirterek, "Diktatörlükte tek adam rejimi altında yaşamak istemiyoruz. Bizim aradığımız şey çağdaş dünyadaki insanlar gibi her bir yurttaşımızın beklentisi demokratik bir cumhuriyette yaşamaktır. Bu bize neden çok görülmektedir Yoksulluk almış başını gidiyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz en önemli şey yoksulluk. Yoksulluk adaletin olmaması demektir. Adaletin olduğu yerde yoksulluk yenilir. 2002 yılında her birimizin sırtındaki borç küfesinin ağırlığı 366 milyar liraydı. 2016’da bize tek adam rejimini dayayan, yoksulluğu dayatan bu arkadaşların getirdiği rakam 2 trilyon 953 milyar 1 milyon liradır. Bu Türkiye’ye revamıdır Bu düzen böyle devam edebilir mi Düzen yıkılmasın diye düzenden, cumhuriyetten, demokratik hayattan vazgeçip bir adamın veya bir zümrenin çıkarı için sistem değiştirilmeye çalışılıyor. Bir tek adamın güçlü olacağı, artık adaletin de iktidarın da ondan sorulacağı bir diktatörlük getirilmeye çalışılıyor. Biz buna karşıyız. Biz seçilmiş kral istemiyoruz. Biz başımıza efendi istemiyoruz. Biz seçtiklerimizin hizmetkarlığını istiyoruz" diye konuştu.

CHP'li Akkaya ise referandumda eşit kampanya yürütülmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Karşınızda sadece bir hükümet olsa, bir AK Parti olsa inanın bu referandum daha demokratik bir şekilde yürür ve sonuçlar çok daha farklı olabilir. Ama bugün karşımızda sadece hükümet değil, devletin valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, bir okulun müdürü, caminin imamı var. Her ne kadar kamu olanakları imkanları var ise o imkanlar karşısında bizde imkansızlıklarla bunu başarmaya çalışıyoruz. Hem cumhurbaşkanı hem de başbakan kampanya sürecinde devletin bütün olanaklarını uçaklarını, araçlarını kullanarak gidiyor. Bende dahil bütün milletvekili arkadaşlarım yakıt paramızı ve harcamalarımızı kendi cebimizden karşılıyoruz. Ben bu emeğin karşılığını göreceğimize inanıyorum."

DHA