CHP'li Sındır: Terör konusunda pirüpak olan yegane parti CHP

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, referandumda 'hayır' diyenlerin terörle ilişkilendirme algısının yürütüldüğünü öne sürdü. Sındır, "Tam tersi terör konusunda pirüpak olan yegane parti CHP'dir" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili çalışma yapmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Kamil Okyay Sındır, partisinin Dulkadiroğlu ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada basın toplantısı düzenleyen Sındır, referandumun parti meselesi değil, memleket meselesi olduğunu belirterek 'evet' çıkması durumunda tek adam rejimine geçileceğini iddia etti.

Referandum çalışmaları kapsamında zaman zaman saldırı ve engellemelerle karşılaştıklarını da belirten ve bu olayları da genellemenin doğru olmayacağını ifade eden Sındır, şunları söyledi:

"Çünkü biz 16 Nisan sonrasında da bu ülkenin yurttaşları olarak bu ülkede, yaşamaya devam edeceğiz. Kırgınlıklar, kutuplaşmalar, gerginlikler değil demokratik hakkımızı kullandığımız sandık olarak görüyoruz referandumu. Bir grup çete, bundan rahatsız olan 'Evet diyorum ama evet çıkmayacak herhalde' deyip panik içerisinde olan bazı grupların münferit güç kullanarak fiziksel müdahalelerle saldırılar yaptığına şahit oluyoruz. Dileğimiz bunların olmaması. Sadece saldırı değil, aynı zaman bakıyorsunuz kimi yerde valilikler evet cephesindekilere izin verirken hayır cephesindekilere miting izni, toplantı izni, gösteri ve yürüyüş yapma izni vermiyorlar, 'OHAL var' diyorlar. Bunları sürekli yaşıyoruz maalesef ama halkımız her şeyin farkında."

'TERÖRİSTLERİ ÇADIR MAHKEMELERİNDE AKLADILAR'

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, partilerinin son günlerde Kandil ile kıyaslandığı yönünde yöneltilen bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bunlara çocuklar güler. Daha dün Habur Sınır Kapısı'ndan Kandil'den gelenlerin coşkuyla, davul zurnayla girdiğini, sınır kapısında Türk bayrağı ve Atatürk'ün resminin dahi konmadığını, çadır mahkemelerinde aklanarak teröristlerin ülkeye nasıl sokulduğunu, buna kimin izin verdiğini, o mahkemeleri kimin kurduğunu, Oslo'da protokolleri kimin imzaladığını, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendi ağzından MİT'in PKK'yla, Apo'yla, Kandil'le görüşme yaptığını ifade ettiği hepsi kayıtlarda var. Artık kimse bunu gizleyemiyor, saklayamıyor. Dolayısıyla kimse CHP'yi herhangi bir terör örgütüyle, ne PKK'sıyla, ne FETÖ'süyle, ne IŞİD'iyle ilişki kuramaz, tam tersi pirüpak olan yegane parti de CHP'dir. Diğer partileri tenzih ederim ama bu ülkeyi yönetenler 'Çözüm süreci' adı altında hendeklerin kazıldığı zamanlarda, bombaların yerleştirildiği dönemlerde valilere talimatla 'Dokunmayın, ellemeyin' dedi. TSK'nın müdahalesini engelleyenleri, PKK'nın bugüne nasıl geldiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kandil'le, İmralı'yla kimlerin görüşmeler yaptığını, Dolmabahçe'de kimlerin oturup, Apo'nun mektuplarının kimler tarafından okunduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Vatandaşımız da biliyor hiç endişeniz olmasın. Şu anda evet cephesinin toplumda algı yönetmeye yönelik birinci maddesi bu hayır cephesini terörle ilişkilendirme algısını vermektir."

DHA