Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kahramanın ailesine telefon...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman şehit polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün şehit trafik polisi Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve polisin kardeşi Fikret Sekin'i arayarak, aileye telefon aracılığıyla taziyelerini iletti. Şehit Polis Sekin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğini belirtti.

DHA