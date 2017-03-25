DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz yatırımlarını anlattı

ULUDAĞ Ekonomi Zirvesi'nin konukları arasında yer alan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz devam eden projelerini ve gelecek yatırımlarını DHA'ya anlattı.

Zirvede enerjiden konuta, alt yapıdan üst yapıya kadar tüm Türkiye'nin en büyük yatırımcılarının bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Herkes bilgisini, birikimini ve vizyonunu açıklıkla burada paylaşıyor. Hem ülkemiz hem de gelecekteki yatırımlar adına çok başarılı bir organizasyon, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şu anda devam eden projelerinin yaklaşık 3 buçuk milyar liralık bir yatırım olduğunu dile getiren Yılmaz, "Yaklaşık 6 buçuk 7 milyar liralık yatırımımız da yolda. Bunların iki tanesinin startını verdik Validebağ Konakları yaklaşık 1.1 milyar liralık, Teras Kule ise yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırım olacak. Pendik'te 2018'de yaklaşık 2,5 – 3 milyar liralık büyük bir yatırımımız olacak. Ülkemize büyük bir katma değer sağlayacak olan bu projeler şirketimiz tarafından şu anda hızlı bir şekilde çalışılıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA