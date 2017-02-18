Denizli'de ünlü mankenler finale kalan giysileri tanıttı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarımcının ürünleri ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Irmak Atuk ve Ebru Özdemir tarafından tanıtıldı. Şarkıcı Cem Belevi de ilk kez podyuma çıkarak mankenlik yaptı.

Colossae Otel'de düzenlenen Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın final defilesine; AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Defile öncesi konuşan DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın bu yıl 'Tech Anatolia' temasıyla yapıldığını belirterek, "Dünya değişiyor, tasarım dünyası her geçen gün daha da küreselleşiyor. Uluslararası rekabetçilikte kartlar tekrar karılıyor. Yeni markalar ve trendler ortaya çıkıyor. Günümüzde çok üretmekten ziyade yaratıcılık katarak üretmek, farklılaşarak üretmek çok daha önemli. Biz yaratıcı gücü oldukça yüksek olan bir ülkeyiz. İnanıyorum ki, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma sayesinde Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023'te ülkemizin dünya ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hedefine ulaşacağız" dedi.

SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Daha sonra yarışmada finale kalan 10 tasarımcının ev ve plaj giyimi üzerine tasarladıkları ürünler ünlü mankenler Özge Ulusoy, Şebnem Schaefer, Irmak Atuk, Ebru Özdemir tarafından podyumda sergilendi. Manken Şebnem Schaefer, maviye boyattığı yeni saçlarıyla podyumda dikkat çekti. İlk kez podyuma çıkarak mankenlik yapan şarkıcı Cem Belevi ise profesyonel mankenleri aratmadı.

Defile sonrası jüri tarafından yapılan değerlendirmede Necla Candan Tulga 'Münhani' isimli kreasyonuyla birinci, Emre Pakel 'Spirit of Anatolia' isimli kreasyonuyla ikinci, Ayfer Öztürk 'Hodan' isimli kreasyonuyla üçüncü, Hatice Kübra Çiçek ise 'Giz' isimli kreasyonuyla jüri özel ödülüne layık görüldü. Dereceye giren tasarımcılara birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin ve özel ödüle ise 3 bin lira para ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Defilenin sonunda şarkıcı Cem Belevi mini bir konser verdi.

DHA