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Ankara Haberi: Dışişleri : Alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri : Alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

18:593 Nisan 2017
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Dışişleri : Alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri : Alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı St. Petersburg kentinde bugün metroda meydana gelen patlama ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün metroda meydana gelen patlama neticesinde çok sayıda can kaybı yaşandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en iÇten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

DHA

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