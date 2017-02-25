Düzce'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i öğretim üyesi 4 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri aralarında Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Melsek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Zafer A.'nın da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

DHA