Eski atış alanında havan mermisi bulundu

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesi'ndeki eski atış alanında bulunan havan mermisi imha edildi.

Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının arka kısmında bulunan boş arazide işçiler tarafından havan mermisi görüldü. Toprakkale İlçe Jandarma Karakolu ekipleri ihbar üzerine 1990'lı yıllarda ağır silah atış alanı olarak kullanılan bölgeye gelip çevre güvenliği aldı. Yapılan incelemede, 81 mm çapındaki havan mermisinin eski ve paslı olduğu, korozyona uğramış tapa kısmının tahrip olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenen bomba uzmanı, havan mermisini kontrollü olarak imha etti.

DHA