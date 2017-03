Fenerbahçeli gencin tedavi masraflarını Beşiktaşlılar üstlendi

MANİSA'nın Akhisar İlçesinde geçirdiği trafik kazasından sonra yatağa mahkum kalan, Fenerbahçe taraftarı 18 yaşındaki Şükrü Çakır'ın tedavi masraflarını, Salihli Beşiktaşlılar Derneği üstlendi.

Salihli Beşiktaşlılar Derneği, geçen haziran ayında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan Şükrü Çakır'ın fizik tedavi masraflarını üstlendi, gence tekerlekli sandalye hediye etti. Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen ve yönetim kurulu üyeleri, kuzeni Sinan Karalı'nın kullandığı elektrikli bisiklete bir TIR'ın çarpışması sonucu felç olan Çakır'ı, Yılmaz Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Esen, ailesinin tek çocuğu olan Çakır'ın kazada ağır yaralandığını ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Esen, "Çakır'ın kuzeninin tedavisi halen yoğun bakımda sürüyor. Şükrü kardeşimizin durumu kazanın ardından çok ağırmış. Ancak yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Biz de tedavi sürecine katkıda bulunmak için onun fizik tedavi masraflarını üstenip bir de tekerlekli sandalye hediye ettik. Çakır'ın fizik tedavi sürecinin ardından yeniden ayağa kalkmasını bekliyoruz. Bizler her ne kadar sahada rakip olsak da 'Acının rengi olmaz' diyoruz. Şükrü'nün yeniden ayağa kalkıp yürümesi, yüzünün gülmesi her şeyden daha önemli. Kendisi koyu bir Fenerbahçe taraftarı. Beşiktaşlılar olarak onun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah fizik tedavi sürecinin ardından ayağa kalkacak ve onunla birlikte Vodafone Arena'da maç izleyeceğiz" dedi.

Kaza sonrası konuşmakta güçlük çeken Çakır ise kendisine verilen desteğe elleriyle kalp işareti yaparak teşekkür etti.

DHA