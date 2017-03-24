Hakkari'de yol kenarında 300 kiloluk patlayıcı bulundu

HAKKARİ merkeze bağlı Kavaklı Köyü yolunda güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarda, asfalt altına gizlenmiş 300 kilo el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, alınan güvenlik önlemlerin ardından imha edilirken, aynı bölgede bombalı eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilen bir araç da ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, merkeze bağlı Kavaklı Köyü Çeltik Mahallesi kırsalında yola döşenen patlayıcı ile ilgili açaklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Merkez Kavaklı Köyü Çeltik Mahallesi kırsalında yapılan operasyon esnasında yol üzerinde asfalt altına gizlenmiş vaziyette 300 kg kablo düzenekli EYP(el yapımı patlayıcı) tespit edilmiş, olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Ayrıca operasyon neticesinde aynı bölgede bombalı eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilen bir araç ele geçirilmiş, aracın yapılan sorgulamasında çalıntı araç olarak arandığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

DHA