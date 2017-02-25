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Hakkari Haberi: Irak sınırındaki Derecik'te, PKK hedeflerine bomba yağdı

Irak sınırındaki Derecik'te, PKK hedeflerine bomba yağdı
17:1025 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Irak sınırındaki Derecik'te, PKK hedeflerine bomba yağdı
Irak sınırındaki Derecik'te, PKK hedeflerine bomba yağdı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde bulunan 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlu obüs topları, belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu.
Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde konuşlu 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda bugün öğlen saatlerinde hareketlilik yaşandı. Alayda bulunan obüs topları, Türkiye Irak sınırında bulunan dağlarda belirlenen PKK hedeflerini yoğun top atışına tuttu. Hareketlilik yaklaşık yarım saat sürdü. 

DHA

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