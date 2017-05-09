İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen dijital verilerde yapılan incelemelerde isimleri geçen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, operasyon başlattı. Şüpheli 17 kişiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. TEM ekipleri baskın yaptığı adreslerde 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA