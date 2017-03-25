Kahramanmaraş'ta çaldıklarını toprağa gömen 2 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, demir kesme makasıyla girdikleri işyerinden 470 lira para ile 13 cep telefonu ve 6 saat çalıp toprağa gömen 2 kişi, polis tarafından güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda yakalandı.

Karaziyaret Mahallesi'nde geçen perşembe gecesi bir işyerine gelen 2 kişi, kepenkleri demir kesme makasıyla keserek içeri girdi. Şüpheliler, işyerindeki 470 lira para, 13 cep telefonu ve 6 saat çalıp kaçtı. İşyeri sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, parmak izi aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından eşkalleri tespit edilen 20 yaşındaki Arif K. ile 15 yaşındaki S.M.'yi, İstanbul'a gitmek üzereyken otogarda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette verdikleri ilk ifadelerinde suçlarını itiraf eden Arif K. ve S.M., polislere İstanbul'da yeni bir hayat kurmak için hırsızlık yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin, dikkat çekmesin diye çaldıkları telefon ve saatleri boş bir araziye gömdükleri, ihtiyaçlarını gidermek için telefonla saatleri tek tek çıkararak sattıkları belirtildi. Polis çalınan telefon ve saatleri işyeri sahibine teslim etti. Arif K. ve S.M. ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA