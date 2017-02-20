Kahramanmaraş'ta, korucu olabilmek için 767 kişi ter döktü

KAHRAMANMARAŞ'ın kırsal mahallelerinde terörle mücadelede görevlendirilecek 234 kişilik kadroya başvuran 767 kişi, statta yapılan yeterlilik testinde ter döktü.

Merkez Dulkadiroğlu İlçesi'nin 18 mahallesinde 106, Onikişubat İlçesi'nin 26 mahallesinde de 128 olmak üzere Kahramanmaraş merkezde istihdam edilecek toplam 234 güvenlik korucusundan biri olabilmek için yüzlerce kişi başvurdu. Başvurularının değerlendirilip şartları tutarak spor testine girmeye hak kazanan 767 kişi, bugün 12 Şubat Stadyumu'nda zorlu bir fiziki yeterlilik değerlendirme testine tabi tutuldu. Askerlerin gözetimine sınava çıkan güvenlik korucusu adayları, mekik ve şınav çekmekte zorlandı.

Rakiplerine eleyebilmek için kıyasıya bir mücadele veren adaylar daha sonra 3 kilometrelik bir parkurda koşarak en iyi performanslarını ortaya koymaya çalıştı. Geçici köy korucusu olmak isteyen adaylar daha sonra mülakata alındı.

DHA