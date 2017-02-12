Kahramanmaraş'ta kurtuluş coşkusu

KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtarılışının 97'nci yıldönümü, Başbakan Yardımcısı Veysi kaynak'ın da katıldığı törenle kutlandı.

Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen tören; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Garnizon Komutanı Albay Bayram Ölçücüoğlu'nun tören aracıyla halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Kutlama törenine; Ak Parti Kahramanmaraş milletvekillileri Mahir Ünal, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Uğur Dilipak, İlker Çitil ve Nursel Reyhanlıoğlu, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, CHP İstanbul milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Özcan, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Göktağ ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fatih Mehmet Erkoç, Türk bayrağına, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası'nı taktı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 12 Şubat'ın Kahramanmaraş için bir düğün ve bayram günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, 'Namus günüdür' diyerek ilk kurşunu namus için, özgürlük için atana Sütçü imam'ın, 'Kalesinde düşman bayrağı dalgalanırken cuma namazı kılınmaz çünkü özgür değiliz' diyen Rıdvan hocaların, Kuvay-i Milliye'nin lideri Çerkez Arslan Bey'lerin ve birbirinden değerli nice kahramanların hatırlanma günüdür. 97 yıl önce kısıtlı imkanlarla sömürgecileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Maraşlıların torunları, aynı birlik, aynı beraberlik ve aynı ruh içerisinde çalışmalarını devam ettirmelilerdir. Bu 12 Şubat, 15 Temmuz hadisesinden yaklaşık 7 ay sonra bize 97 yıl önceki ruhu, heyecanı ve aşkı bir kez daha yaşatan bir gündür. Devletimizin milletimizden aldığı emaneti, topladığı vergilerle yurdunu savunmak için emanet ettiği tankların, topların, uçakların altına geçen, o kahramanların aynen 97 yıl önce Maraşlıların yaptığı gibi bir mücadele, büyük bir kahramanlık verdiğini asla unutmamalıyız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, kahraman bir kentte belediye başkanı olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

KURTULUŞ CANLANDIRILDI

Konuşmaların ardından tiyatro sanatçıları tarafından Kahramanmaraş'ın Fransızlar tarafından işgali ve halkın örgütlenerek şehrini kurtarması canlandırıldı. Tören, mahalle çeteleri ve sivil toplum örgütlerinin geçit töreniyle son buldu.

DHA