Kalas yüklü kamyonette 116 kilo esrar ele geçirildi

ADANA'da kalas yüklü kamyonette yapılan aramada 116 kilo esrar ele geçirilirken, sürücü Vedat Ay gözaltına alındı. Tutuklanan Vedat Ay, uyuşturucuyu, kullandığı kamyonet karşılığında taşıdığını itiraf etti.

Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır'dan gelen bir kamyonetin kasasına gizlenmiş esrarın şehir merkezinde dağıtılacağı bilgisini aldı. Kontrol noktası oluşturan ekipler, Vedat Ay'ın kullandığı kamyoneti durdurdu. İçerisinde inşaat kalasları bulunan kamyonetin kasasında arama yapan ekipler, poşetler içerisinde toplam 116 kilo esrar buldu.

Gözaltına alınan Vedat Ay, kamyoneti Diyarbakır'dan teslim alıp, sorunsuz olarak Adana'ya getirmek için anlaştığını söyledi. Ay, 'Biri resmi nikahlı 2 eşim var. Üçüncü evliliğimi yapmak istiyordum. Başlık parası istediler, ben de para kazanmak için araştırma yaparken böyle bir teklif geldi. Kamyoneti Adana'ya getirecek, içerisindeki malı teslim ettikten sonra geri dönecektim. 2-3 kez sorunsuz nakliye yapmam karşılığında da kamyonet benim olacaktı' diye ifade verdi.

Suçunu itiraf eden Vedat Ay, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA