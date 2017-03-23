KaraköyPerşembepazarı'ndaki yangın paniğe yol açtı

BEYOĞLU’nda bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Yangın Karaköy Perşembe Pazarı Sarızeybek Sokak’ta saat 16.00 sıralarında 5 katlı binanın birinci katındaki musluk montaj atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerindeki paketleme malzemesinde kullanılan naylonlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden işyeri sahibi Kazım Tan ve çalışanlar kendilerini sokağa attı. Çevredeki vatandaşlar ve işyeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dumanlar kısa sürede metrelerce yükselerek bütün çevreyi sardı. Çevredeki esnaf kısa süreli panik yaşarken, dumandan etkilenmemek için bazı vatandaşlar ağızlarına maske taktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangın söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar oluştu. Sokak içerisinde bulunan esnaflardan Celal Aksoy, ''Vakum makinesinden yangın çıkıyor,biz de itfaiyeyi çağırdık, durum bu. Ölen ya da yaralanan kimse yok. sadece maddi hasar var'' diye konuştu.

DHA