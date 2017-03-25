Kaymakam kazada yaralandı

KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy İlçesi Kaymakamı Hasan Meşeli'nin kullandığı otomobil, Edirne'nin İpsala İlçesi'nde telefon direğine çarptı. Kazada, kaymakam Meşeli ile anne ve babası ve komşusu yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında, İpsala İlçesi'ne bağlı Hacı Köyü'nde meydana geldi. Keşan İlçesi'ne bağlı Beyendik Beldesi'nden Hacı Köyü yönüne giden Hasan Meşeli yönetimindeki 39 NU 823 plakalı otomobil, girdiği virajı alamayınca yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Kazada, Kırklareli'nin Pehlivanköy İlçesi Kaymakamı olan sürücü Meşeli ile yanındaki annesi Saadet ve babası Raif Meşeli ile komşusu Seval Akkaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

DHA