Keşan'da maden ocağında göçük: 1 ölü (1)

DİRNE'nin Keşan İlçesi'nde özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

Keşan'ın Küçükdoğanca Köyü'nde özel bir firmaya ait maden ocağında bugün saat 21.00 sıralarında göçük meydana geldi. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler gelmeden madende çalışan işçilerin çabalarıyla göçük altında kalan işçinin cansız bedeni toprak yığınlarının altında çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada ise göçük altında başka işçinin bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA