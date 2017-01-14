Kızılay'a 71 kez kan bağışladı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir rafineride güvenlik amiri olarak çalışan 58 yaşındaki Muammer Eski, Kızılay'a 71 kez kan bağışında bulundu. Muammer Eski, Kızılay'ın dışında yaptığı bağışlarla 100'e yakın kan bağışında bulunduğu söyledi.

Kızılay'a ilk kanı Denizli'de 1986 yılında askerlik yaptığı yıllarda veren Muammer Eski, kan verdikten sonra kendini dinç ve sağlıklı hissedince kan bağışında bulunmayı sürdürdü. Muammer Eski bugüne kadar Kızılay'ın kayıtlarına göre 71 kez kan bağışında bulundu. Muammer Eski, Kızılay organizasyonunun olmadığı yerlerle birlikte 100'e yakın kan bağışında bulunduğu belirterek, "1986 yılında Denizli'de seyyar kan ekibine ilk kez kan vermiştim. Daha sonra devam ettim. O yıllar çok gençtim ve çok mutlu olmuştum. Çevremdeki insanlar tarafından takdir edildiğimi gördüm. Büyük bir heyecan yarattı. Bugüne kadar Kızılay'a kayıtlı 71 kez kan bağışında bulundum. Görev yaptığım yerler dolayısıyla Kızılay organizasyonlarının bulunmadığı kana ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bulunduğum bağışlarla birlikte 100'ü buldu. İki kez de trombosit transferi gerçekleştirdik" dedi.

Kana ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Muammer Eski, "Kan bağışı insanı mutlu ediyor. Ben iyilik yapmak ve yardımlaşma duygusuyla hareket ediyorum. Kızılay'ın motive ettiği bronz, gümüş ve altın madalyaları aldım. Daha sonra madalyalar bitti ve şiltler alıyorum. Bağış esnasında Kızılay kan merkezlerinde bulunduğumda bazılarının iğne ve kan korkuları oluyor ve bu nedenle gelmediklerini görüyorum. Korkacak bir şey yok. Kan sadece insanın ürettiği bir ürün ve bunu diğer insanlara faydalı olmak adına ve bir vatandaşlık görevi olarak gidip Kızılay kan merkezlerinde bunu verebiliriz. Genç arkadaşlarda bu işin bilincine ulaşmışlar, bunları da görünce mutlu oluyorum" diye konuştu.

DHA