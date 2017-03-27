Londra’da terör korkusu turist sayısını azalttı

Londra’nın terör saldırılarına hedef olabileceği korkusu başkentteki turistik yerleri ziyaret eden turist sayısında azalmaya neden oldu.

Turistlerin en çok ziyaret ettiği merkezlerle ilgili çalışmalar yapan Association of Leading Visitor Attractions ALVA’nın yayınladığı rakamlara göre, başkentin en popüler turistik merkezleri arasında yer alan Britanya Müzesi, Doğal Tarih Müzesi ve Victoria and Albert Müzesi’ni ziyaret eden kişi sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyon kişi azaldı.

Evening Standart gazetesine konuşan derneğin direktörü Bernard Donoghue, gerek yerli gerek yabancı turistlerin Londra’nın merkezi ile kentteki belli başlı turistik alanlara güvenlik şüphesi gerekçesiyle uzak durduklarını kaydetti.

Donoghue geçtiğimiz hafta Westminster’da meydana gelen terör saldırısının turizmi çok az düzeyde olumsuz etkileyeceğini belirterek bir ya da birkaç hafta içinde buna benzer bir olayın meydana gelmesi durumunda turizm konusunda daha ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılabileceklerini ifade etti.

DHA