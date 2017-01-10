Manisa'da 11 Ocak'ta bazı okullara kar tatili

MANİSA'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 3 ilçede ilk, orta ve liselerin tatil edildi. Diğer ilçelerde taşımalı eğitim verilen bazı okullarda ise okulların yine 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada yarın Demirci, Soma ve Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise özellikle taşımalı eğitim yapılan okulların bazılarının da kısmi olarak tatil edildiği duyuruldu.

Ayrıca Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde eğitim öğretime devam edileceği kaydedildi.

DHA