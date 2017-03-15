Marmaris'te FETÖ'den gözaltına alınan işadamı adliyede

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'te, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan işadamı 58 yaşındaki İ.D., adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 20.00'de, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen işadamı İ.D.'yi işyerinde gözaltına aldı. Kent merkezinde döviz büroları ve bir börek firmasının şubesini işleten İ.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alındı. İ.D.'nin ev ve işyerlerinde de arama yapıldı.

Suçlamayı reddeden İ.D.'nin evinde ve üzerinde 'F' serisi 1 dolar çıktığı belirtildi. İ.D.'nin sıklıkla Güney Afrika'ya giderek Fethullah Gülen'e ait okulları ziyaret ettiğinin belirlendiği de kaydedildi. Ayrıca İ.D.'nin cep telefonunda örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı da öğrenildi. İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA