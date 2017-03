Martı, balıkçıdan besleniyor

İZMİR'in Alsancak semtinde, balık satışı yapılan dükkana her gün gelen martı burada verilen balıkları yiyor.

Kentteki birçok martı beslenebilmek için denizde veya çevredeki çöplüklerde yiyecek arıyor. Ancak bir martı, Alsancak semtinde balık satışı yapılan bir dükkana her sabah gelerek burada balıkçının ve çalışanların verdiği balıklarla besleniyor.

Balıkçı dükkanı çalışanları, martının aylardır her sabah kendileri ile birlikte aynı saatte dükkana geldiğini belirterek, "Önce işyerimizin karşısındaki özel bir otoparkın giriş kapısının duvarına iniyor, ardından yol trafiğini kontrol edip, araç geçmediği an dükkanın önüne gelip balık vermemizi bekliyor. Biz de martıyı artık misafir olarak görüp balık ikram ediyoruz. Martı karnını doyurduktan sonra ise ertesi sabana kadar bir daha uğramıyor. Artık burayı ezberlemiş" dedi.

DHA