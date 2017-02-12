Meyve ve sebze yüklü TIR devrildi

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarpan meyve yüklü TIR devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken dorsede bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Hiciz Rampası Mevkii'nde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce yönüne giden Emin Y. yönetimindeki 34 DJ 026 plakalı meyve ve sebze yüklü TIR, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Emin Y., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ardından TIR'ın dorsesinde bulunan meyve ve sebzelerle kasalar yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ifadeedilirken soruşturma başlatıldı.

DHA