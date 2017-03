MHP'li Ayhan, neden 'evet' dediklerini açıkladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, ülkede sistem krizinin rejim krizine dönüşmesini engellemeye yönelik uzlaşmacı tutum sergilediklerini belirterek, "MHP olarak hiç hasar almadan milli bütünlüğümüzü, bekamızı korumak için bu yola girdik" dedi.

Denizli'ye gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, MHP Pamukkale İlçe Başkanı İsmail Cirit ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni (DGC) ziyaret etti. DGC'nin yeni Başkanı Osman Nuri Boyacı ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileyen Emin Haluk Ayhan, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. MHP'nin referandumda net olarak 'evet' dediğini söyleyen Ayhan, "Gündem referandum üzerine yoğunlaşmış durumda. Biz MHP olarak net bir şekilde evet dediğimizi ifade ediyoruz. Devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyoruz" dedi.

MHP'nin programına göre hareket ettiğini, gerek iktidar, gerek muhalefetle zaman zaman uzlaşmacı tutum sergilediğini belirten Emin Haluk Ayhan, "MHP programındaki dayanaklara göre hareket ediyor. MHP geçmişi itibariyle ülkede sistem tıkanmaya yüz tuttuğunda sistem krizinin rejim krizine dönüşmesini engellemeye yönelik uzlaşmacı bir tavır sergilemiştir. 12 Eylül'den önce de CHP'yle hasım duruma gelmesine rağmen TBMM'de başkan seçilememesi durumunda CHP'li adayın seçilmesi konusunda girişimde bulunmuştur. Başörtüsü meselesinde de MHP uzlaşmadan yanadır. MHP zaman zaman kendi düşüncelerine de uygun olarak, ülkenin önündeki sistem krizlerinde aşmak için girişimlerde bulunuyor. Referandum sürecine nasıl girildiği sorulursa, bu olay 367 kriziyle birlikte başladı. TBMM'de kendi adayını da göstererek MHP devreye girdi ve sistem krizi bir anlamda çözülmüş oldu" diye konuştu.

'İKTİDARA YÖNELİK SÖYLEDİĞİMİZ SÖZLER BİR KENARDA DURUYOR'

367 krizinin halk tarafından cumhurbaşkanı seçilmesi sonucunu doğurduğunu, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Emin Haluk Ayhan, muhalefet partisi olarak iktidara yönelik eleştirileri ile ilgili olarak "Son zamanlarda özellikle televizyonlarda Cumhurbaşkanına mevcut anayasayla verilen görevlerin çok olduğunu, bunun karşılığında sorumluluğu olmadığı beyan edildi. Dikkat ediyorsanız ülkede bir takım problemler yaşanmaya başladı. Biz buna ilave olarak içerde ve dışarıda bekaya yönelik örneğin Güney Doğu Anadolu'da fevkalade önemli olaylar olduğunu, ülkenin iç güvenliğinin tehdidinin ortaya çıktığını, güneyde Suriye'de problemlerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. MHP olarak hiç hasar almadan milli bütünlüğümüzü, bekamızı korumak için bu yola girdik. Biz iktidarı tenkit ettik. İktidara yönelik söylediğimiz sözler bir kenarda duruyor. Onları o günün şartlarında söyledik. Bugün Güneydoğu'da meydana gelen olayların, uygulanan çözüm süreciyle ve benzeri olaylarla etkisinin olmadığını söylemek mümkün mü Değil. Şu anda bizim bu bölgesel ve içerdeki problemleri çözmemiz lazım" dedi.

'MUHALEFET OLMAK HER ŞEYE KARŞI ÇIKMAK DEĞİLDİR'

Ekonomiyle ilgili zaman zaman sert eleştirilerde bulunduğunu anlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Biz söylemlerimizi sürdürüyoruz. İstihdam anlamında, milli gelir, dış ticaret anlamında hepsini söylüyoruz. Muhalefet olmak her şeye karşı çıkmak değildir. MHP bu dönemde milli beka için, milli birlik ve beraberliğimizi bozmamamız gerektiğini ifade ediyor. Önemli olan şey MHP, gerek iktidar gerek diğer muhalefet partileri her zaman işbirliğine yöneliktir. Bazı muhalefet partileri konuşmacı bulamadığı zaman MHP'den ihraç edilenlere konuşma vererek onu telafi etmeye çalışıyor" diye konuştu. Ayhan, Avrupa ile yaşanan gerilimle ilgili olarak ise "Avrupa'nın bir problemi de demokrasi gelişti falan deniliyor ama birçok ülkede monarşi hakim. Türkiye'nin böyle objektif şartlara rağmen mükemmel bir referandum olayının götürülmesi onlar açısından da sıkıntı yaratıyor. Böyle bir şeyin Türkiye'de olabilmesi onlarda sıkıntı yaratıyor. Genel başkanımızın olaya bakışı net. MHP olarak Türkiye'nin olumlu geleceği dedik her zaman AB ile ilgili. Bunu çok önceleri söyledik. Bakışlarımız net, açık" dedi.

DHA