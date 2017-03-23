Motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada 26 yaşındaki Bilal Çelik hayatını kaybederken, sürücü Talha Çelik (30) yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Börezli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Börezli Mahallesi yönüne seyir halinde olan Talha Çelik idaresindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda kayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bilal Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Talha Çelik ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Bilal Çelik'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA