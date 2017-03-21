Nusaybin’de çatışma: 2 PKK’lı terörist öldürüldü

MARDİN’in Nusaybin İlçesi'nde devam eden operasyonda çıkan çatışmada, örgütün üst düzey yöneticileri oldukları iddia edilen 2 PKK’lı terörist öldürüldü.

Nusaybin’e bağlı Yakınca, Bahminin, Kaleli, Güzelsu, Yol, Dibek, Üçyol, Dağiçi, Şekrin ve Eskihisar mahallelerinde PKK’ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından başlatılan operasyonda bugün akşam saatlerinde Bagok Dağı’nda bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede 2 PKK’lı terörist öldürüldü. Öldürülen PKK’lı teröristlerin örgütün üst düzey yöneticileri oldukları öne sürüldü.

Mardin Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin il Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa İlimiz Nusaybin İlçesi, sözde Bagok kırsalında 20 Mart 2017 Pazartesi günü başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Halil Özdemir Müşterek Özel Birlik Operasyonu kapsamında; 21/03/2017 günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon bölgesinde bulunan sığınaklarda bol miktarda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve 1 el yapımı patlayıcı düzeneği de kontrollü olarak güvenlik güçlerimizce imha edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

DHA