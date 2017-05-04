Otobüste çantasında 7 kilo esrar ele geçen sanığa 9 yıl hapis

KAYSERİ'den İstanbul'a gitmek için bindiği şehirlerarası otobüste 7 kilo esrarla yakalanan Ahmet Şen (20) 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 9 yıl 2 ay hapis, 4 bin 500 TL hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 20 Kasım'da bir arkadaşından borç para isteyen pazarcı Ahmet Şen, iddiaya göre arkadaşının 'İstanbul'a esrar götürürsen istediğin parayı veririm' önerisi üzerine spor çantasına 7 kilo 242 gram esrarı yerleştirdi. Bindiği şehirlerarası otobüs Kayseri- Malatya karayolunda polis tarafından durduruldu. Narkotik köpeği 'Sedef'in tepki vermesi üzerine çantada yapılan aramada paketlenmiş esrar maddeleri ele geçirildi. İfadesi alınan Ahmet Şen tutuklandı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu Ahmet Şen, 'Ben pazarcılık yapan biriyim. Arkadaşımdan borç para istedim. 'Vereceğim uyuşturucuyu İstanbul'a götür, 3 bin 500 TL vereyim' demesi üzerine teklifi kabul ettim. Yola çıktığımda bana 250 TL harçlık verdi. Pişmanım' dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu Ahmet Şen'e 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 9 yıl, 2 ay hapis, 4 bin 500 TL para cezası verdi.

DHA