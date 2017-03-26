Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) İZMİR'in Narlıdere İlçesi'nde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen otomobilin karşı yönden gelen belediye otobüsüyle çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Mithatpaşa Caddesi İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. 26 yaşındaki Mehmet Sait Badur yönetimindeki 03 BF 726 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen belediye otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Badur ile otomobilde bulunan Akile Oyur (22), Mustafa Badur (55) ve Lübnan vatandaşı Ahmad Raşid (70), Abdul Amir Mazeh (52) ve otobüste bulunan Ömer Cem Epikler (18) ile D.K. (Deniz Kılır) (12) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil sürücüsü Badur'u sıkıştığı yerden çıkardı. Salık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan otomobil sürücüsü Badur'un durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA