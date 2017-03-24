Özhaseki: İktidar güçlü olursa bürokrat milletin hizmetçisi olur (3)

BAKAN YILMAZ, DEVELİ İLÇESİ'NDE MİTİNG YAPTI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kayseri'nin Develi İlçesi'nde düzenlenen mitingde, yaklaşık 2 bin kişiye konuştu. Yılmaz, "Önümüze Cumhuriyeti kuruluşu kadar önemli bir değişiklik geliyor. Millet hükümeti dönemi geliyor. Yeni sistem demokrasiye daha uygun. İstikrarlı hükümet dönemine geçeceğiz" dedi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yapacağımız değişikliğe 'Evet' dediğimizde hukuk sistemine daha uygun bir sistem olacak. Meclisi, hükümeti millet belitliyor. Biz yargıyı da milletin belirlemesini istiyoruz. HSYK’ya atanacak 11 üyenin 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise meclis seçiyor. Birisi birisinin yanında durursa güçlü olur. Kaptan fırtınalı havalarda belli olur. Milletimiz bu ülkenin iç savaştan kurtulduğunu ve bunu da Recep Tayyip Erdoğan’a borçlu olduğunu biliyor. Bu vatanın sahibi millettir. Bu milletin yaptığının doğru olduğunu kabul edersek hiçbir sorun yok. 'Millet hata yapar' diyorsan bu milleti anlayamamışsın demektir."

DHA