(Referandum sonuçları ve erken seçim) Erdoğan: Bu birinci derecede hükümetin tasarrufudur (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Referandumundan hangi sonuç çıkarsa çıksın erken seçim olmaz mı" şeklindeki soruya Erdoğan, "Şu andaki görüntüde 2019 Kasım'a kadar göre böyle gidecek bir hükümet var. Sayın Başbakanımızın açıklamalarına baktığımız zaman 'erken seçim düşünmüyoruz' diyor. Bu birinci derecede hükümetin tasarrufudur. Bana sorulsa ben de aynı kanaatteyim. Erken seçimlerle ile idare edilen bir ülkede istikrarı bulamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Yeni anayasa ve referanduma ilişkin, "18 maddeyi öce bir hazmedelim. Birinci maddede yargının bağımsızlığına bir de tarafsızlık eklenecek. İkincisi milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak" diyerek bazı ülkelerin milletvekili sayılarının grafiğini göstererek konuşmasına devam etti. Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, "600 milletvekili ile temsilde adaleti sağlayalım istedik. Hakaret üstüne hakaret. Yeter yetmez o ayrı bir şey. Şu anda parlamentoya bu getirildi. Millete gidiyoruz. Millet uygun derse çıkar. Demezse yapılacak bir şey yok. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dedi.

"DEMEK Kİ ANA MUHALEFET BU TÜR GENÇLERE GÜVENMİYOR"

Erdoğan, 18 yaşın seçilme yaşı olmasına ilişkin bazı ülkelerin "AB'nin yüzde 73'ünde seçilme yaşı 18" yazılı grafiğini göstererek gençlerin siyasette yer almasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Demek ki ana muhalefet bu tür gençlere güvenmiyor. Aday göstermekten de çekiniyor. Ben diyorum ki bu gençliğe güvenin. 21-22 yaşlarında siyasete geçtim. Yaklaşık 40 yıldır siyasetin içindeyim" dedi.

"CUMHURBAŞKANI – BAŞBAKAN YETKİLERİ BİRLEŞİYOR"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı – başbakan yetkileri birleşiyor. Ana muhalefetin başındaki zat ne diyor Farklı partilerden kavga edilecek deniliyor. Sonradan konuşmasını düzeltmiş olsa da kendisini kurtaramaz. Adeta bir yalan makinası.

"GÜL'DEN ÖNCE SEZER İLE UYUMU YAKALAYAMADIK"

Anayasa kitapçığının fırlatılmasına ilişkin elinde tuttuğu gazete haberini gösteren Erdoğan, "Biz iki dönem başbakanlarımız ile uyum içinde çalışıyoruz. Aynı ekolden geldiğimiz için çalışıyoruz. Gül'den önce Sezer ile uyumu yakalayamadık. Atamalarda sıkıntılar yaşadık" dedi.

"SAF TİPLER VAR. TV'LERE ÇIKIYOR. CUMHURBAŞKANI FESİH YETKİSİ KULLANACAK DİYOR. BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Erdoğan, "Saf tipler var. TV'lere çıkıyor. Cumhurbaşkanı fesih yetkisi kullanacak diyor. Böyle bir şey yok. Yalan. Bu yeni düzenleme ile cumhurbaşkanı fesih yetkisine sahip olmadığı gibi erken seçime gitme kararını parlamento alır. Cumhurbaşkanın erken seçime götürme yetkisi dahi yok. Bunun da belli oranları var tabi. Hem parlamento hem cumhurbaşkanı böyle bir erken seçim. Sistem olarak sizi bir uzlaşmanın içine doğru itiyor. Bundan dolayı ülkede istikrar oluyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKANLIK KALDIRILIYOR ARTIK BAŞBAKANLIK YOK. SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BİLMESİ LAZIM"

Erdoğan, "Şimdi başbakanlık kaldırılıyor artık başbakanlık yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu da bilmesi lazım. Yeni sistemde 100 yardımcı falan deniliyor böyle bir şey de safsata" dedi.

(REFERANDUM SONUÇLARI VE ERKEN SEÇİM) "BU BİRİNCİ DERECEDE HÜKÜMETİN TASARRUFUDUR"

"Referandumundan hangi sonuç çıkarsa çıksın erken seçim olmaz mı" şeklindeki soruya Erdoğan, "Şu andaki görüntüde 2019 Kasım'a kadar göre böyle gidecek bir hükümet var. Sayın Başbakanımızın açıklamalarına baktığımız zaman 'erken seçim düşünmüyoruz' diyor. Bu birinci derecede hükümetin tasarrufudur. Bana sorulsa ben de aynı kanaatteyim. Erken seçimlerle ile idare edilen bir ülkede istikrarı bulamazsınız" dedi.

DHA