(Referandum sonuçları ve erken seçim) Erdoğan: Bu birinci derecede hükümetin tasarrufudur (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası ABD ziyaretine ilişkin, "ABD'den FETÖ konusunda olumlu bir gelişme var mı" sorusuna Erdoğan, "Şu anda görüşmeler yapılıyor. Özelikle de dışişleri bakanımızın bir ABD seyahati oldu. Orada adalet bakanı ile görüşmeleri oldu. Temenni ederim 16 Nisan'dan seçimleri tamamlarız. Bize verişmesi planlanan randevuları verirler. O randevuda bu konuları çok daha açık görüşme imkanımız olur. Mesajlar gelip gidiyor. Aldığımız mesajlardan şu çıkıyor: Mayıs ayı içerisinde bizim yüz yüze yapacağımız görüşme önem arz ediyor. Sadece FETÖ meselesi değil. bölgenin soru8nalr ı konusunda önemli almamız gereken kararalar var. Mümbiç, Rakka, Musul meselesi önem arz ediyor" diye yanıt verdi.

(UÇUŞLARDA ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞI) "GİRİŞİMİMİZ OLDU. TEMENNİM BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN VAZGEÇİLİR"



ABD'ye ve İngiltere'ye Türkiye'den yapılacak uçuşlarda elektronik cihaz yasağı getirilmesine ilişkin Erdoğan, "Girişimimiz oldu. Bugün Theresa Mary May, ile yaptığım görüşmede arzum şu dedim: 'bizim ve sizin yetkililerinizin bu işi konuşmalarında yarar var' dedim. 'Ekonomik ve güvenlik noktasında birbirimize karşı itimadımızı zedeliyor' dedim. Sayın May yetkililerin bu görüşmeyi yapmasını istediğini söyledi. Benzer bir yaklaşımı Mevlüt bey, Amerika'dan görüşmeler yapmak suretiyle 'bunları tekrar gözden geçirelim' diye bana bugün durumu bildirdi. Temennim bir an önce bu yanlıştan vazgeçilir.Güvenlik konusudur doğrudur ama abartılı bir hale gelmemesi gerekir" diye konuştu.

DHA