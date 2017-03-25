Rektör Cevdet Erdöl’ den Hollanda'da polis köpeğinin ısırdığı Hüseyin Kurt’a ziyaret

İSTANBUL,(DHA) Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan ve polisin müdahalesi sırasında polis köpeği tarafından ısırılan, Hüseyin Kurt'u Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl ve Üsküdar Belediye Başkanı Hüseyin Türkmen, Hüseyin Kurt’u hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Araştırma ve Eğitim Hastanesi başhekimi Doç.Dr. Aytekin Kaymakçı’dan da sağlık durumuyla ilgili bilgi aldılar.

Hüseyin Kurt Rektör Erdöl’e yaptığı açıklamada; “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Araştırma ve Eğitim Hastanesinde gördüğüm ilgi ve alaka beni son derece duygulandırdı. Burada insana ilgi var, sevgi, saygı var. Burada çalışanların hepsinden Allah razı olsun. İnsana güven veriyorlar. Türk hekimlerinin gözetiminde olmak muhteşem bir güven unsuru. Hollanda doktorlarının tespit edemediği bel omurgamdaki kırığı burada tespit ettiler. Türkiye kesinlikle Avrupa'dan geri değil, hatta ileride olduğunu söyleyebilirim. Bu iki günde gördüklerim bana bunu yaşattı. “ şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cevdet Erdöl de yaptığı açıklamada, Hüseyin Kurt’un sağlık durumunun iyiye doğru gittiğini ifade ederek “Trabzon Akoluklu hemşerimi ziyaret ederek yaşadıklarını bir kez de kendisinden dinleme imkânı buldum. Hollanda yönetiminin oyunu 2-3 puan arttırabilmek uğruna Bakanlarımıza uyguladığı diplomatik nezaket ve uluslararası teamüle uymayan muameleleri ve güvenlik makamlarının barışçıl toplantı hakkını kullanan vatandaşlarımıza karşı orantısız, insanlık dışı ve aşağılayıcı saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Bulduğu her fırsatta kadın hakları, basın özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel kavramlardan dem vuran iki yüzlü Batı’nın asıl yüzünü o gece bir kez daha görmüş olduk” ifadelerini kullandı.



DHA