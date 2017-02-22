Rusya, Suriye için Cenevre görüşmelerinden umutlu

– Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin Suriye’de siyasi çözüme verilen arayı sonlandırmasını ümit ettiğini bildirdi.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu hafta başlayacak Cenevre görüşmelerinin Suriye görüşmelerini uzayan aradan çıkarmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Diplomat, bu tür diyaloğun başarı koşulunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 numaralı kararında da belirtildiği üzere Suriye muhalif birliğinin temsilcilerinin de bulunmasına bağlı olduğunu belirterek, “Suriye’de barışın ve birliğin sağlanmamasını isteyenlerin çıkarlarına yönelik her türlü çaba siyasi sürecin istikrarını ve başarısını kötü etkiliyor” dedi.

DHA