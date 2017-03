Saadet Öğretmen'e ABD’den 'Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü' verildi (2)

İzmir'in Menderes İlçesi'nde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.’nin tutuklanmasını sağlayan Öğretmen Saadet Özkan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geleneksel Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nü, Başkan Donald Trump’ın eşi First Lady Melanie Trump’tan aldı. Saadet Öğretmen ödülünü alırken ayakta alkışlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara verdiği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’ne layık görülen öğretmen Saadet Özkan, başkent Washington’da düzenlenen bir törenle aldı.

Melanie Trump, Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü töreninde yaptığı konuşmada, ‘Bugün burada farklılık yaratan ve hepimize ilham kaynağı olan kadınlarla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bir çok yaşama dokundular, kendilerinin kişisel güvenliklerine yönelik akla hayale gelmeyecek tehditlere boyun eğmeden başkalarının yaşamlarını, onurlarını kurtardılar. Bu kahraman kadınların her birinin sıra dışı cesaret öyküleri var. Bu da bizlere esin kaynağı olmalı’ dedi.

Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon, Saadet Öğretmen’i ödülü için kürsüye davet ederken ‘Ödül kazananlardan biri de Türkiye’den Saadet Özkan. Kendisi bir ilkokul öğretmeni olan Saadet, çok rastlanmayan ve cesur bir adım atarak, bir okul müdürünün öğrencilere uyguladığı cinsel istismarı ve tacizi ortaya çıkardı. O ara kaza geçirmesine ve aylarca rahatsızlanmasına karşın, yetkililerden gelen baskılara, öteki öğretmenlerden gelen tehditlere karşın sesini kısmadı. Kendisi cesareti ve kararlılığı, adalet arayışı ve siyasi baskılara karşı direnişi nedeniyle bu ödüle layık görüldü’ dedi.

ABD’nin First Lady’si Melanie Trump, daha sonra Saadet Özkan’a ödülünü sundu. Saadet Öğretmen, ödülünü alırken törende bulunanlar tarafından ayakta alkışlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verdiği ödül, 2007 yılından bu yana başkalarının yaşamların iyileştirmek için uğraşan kadınları onurlandırıyor. Saadet Özkan, bu yıl dünya çapında Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nü alan dünya çapında 13 isim arasında bulunuyor. Özkan, ‘eğitimcilik ve cinsiyet eşitliği’ dalında ödüle layık görülürken, ödül kazananlar arasında ‘zorla evlilikle mücadele’de Bangladeş’ten Şermin Akter, Botsvana ve Yemen’den ‘insan hakları eylemcileri’ Malebogo Molefhe ile Fadia Najib Thabet, Irak’tan ‘Kadınların Özgürlüğü Örgütü’ müdür yardımcısı Jannat Al Ghezi de bulunuyor.

Saadet Özkan’a, geçtiğimiz yıl Türkiye’de Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü’nün çalışmaları doğrultusunda, topluma bireysel ve kurumsal emekleri ile katkı sağladığı için Necip Hablemitoğlu ödülü verilmişti.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Melanie Trump Thomas A.Shannon

– Saadet Özkan ödül alırken

DHA