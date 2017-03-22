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Samsun Haberi: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 Irak'lı gözaltında

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 Irak'lı gözaltında
11:0122 Mart 2017
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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 Irak'lı gözaltında
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 Irak'lı gözaltında

SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda 4 Iraklı gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün merkez İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde DEAŞ operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan istihbarat çalışmanın ardından bu saban 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, silahlı terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu iddia edilen Irak vatandaşı M.A.H.H., A.S.A.A., H.A.S.S. ve N.H.H.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçen dijital verilere el kondu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 şüpheli hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

 

DHA

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