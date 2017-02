Samsun'da hamsinin kilosu 10 liraya düştü

SAMSUN'da karlı ve soğuk havanın bölgeyi terk etmesinin ardından 25 TL'ye kadar satılan hamsinin kilosu 10 TL'ye kadar düştü. Balıkçılar, havaların düzelmesiyle fiyatların daha da düşeceğini söyledi.

Deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve aynı zamanda kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, Samsun'da karlı ve soğuk havadan dolayı yaklaşık bir aydır 25 TL'den satılıyordu. Hava şartlarının düzelmeye başlamasıyla birlikte fiyatlarda gerileme başladı. Bugün balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Fiyatın havalar ısındığı zaman daha da düşeceğini belirten balıkçı Hasan Köse, "Balık fiyatları şu an normal. Hamsi 25 TL'den 10 TL'ye, mezgit 25 TL'den 13 TL'ye, barbun 10 TL, deniz somonu 13 TL, deniz alabalığı 10 TL'ye düştü. Balık bollaştıkça daha da düşer. Fiyatlar hava şartlarından dolayı yüksekti. Şu an normale geçtik. Balık çok olduğu zaman fiyatlar düşer" dedi.

HAMSİ 7 TL’YE DÜŞER

Balıkçı Kurtça Aydın ise hamsinin kilosunun 7 TL'ye kadar düşeceğini belirterek, "Deniz şuan rahat olduğu için hamsi çok. Geçen hafta fiyatı 25 liraydı. Hamsi şu an kilosu 10 TL'ye düştü. Yani hamsi daha da bollaşacak gibi görünüyor. Balık az daha bol çıkarsa hamsinin kilosu 7 TL'ye kadar düşer. Vatandaşlar şu an hamsi, mezgit, levrek, çipura, palamut ve barbunu tercih ediyor" diye konuştu.

DHA