Servis aracının altında kalan öğrenci öldü

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, ilköğretim öğrencisi 11 yaşındaki Mert Ş., kendisini evinin önüne bırakan servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. 75. Yıl Aysun Karalar İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Mert Ş., kendisini evinin önüne bırakan M.B. yönetimindeki 45 HA 1744 plakalı okul servisinin altında kaldı. Servis aracı yoluna devam ederken, olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mert Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mert Ş.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Servis şoförü M.B., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

DHA