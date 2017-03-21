Şırnak'ta PKK'nın bombalı eylem için hazırladığı su tankı ele geçirildi

ŞIRNAK'ta PKK'nın bombalı eylem için hazırlık yaptığı istihbaratını alan güvenlik güçleri, Cudi Dağı Kuzey Bölgesi'nde içine 1 ton patlayıcı yerleştirilmek üzere hazırlanan su tankı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, nevruz etkinliklerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, karayollarında güvenlik kuvvetlerinin kontrol noktalarına ve kritik tesislere, el yapımı patlayıcı madde ile tuzaklanmış römork şeklinde bir su tankeriyle eylem yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Cudi Dağı Kuzey Bölgesi'ne bu sabah saatlerinde operasyon düzenlenerek, bombalı saldırıda kullanılacak su tankeri ele geçirildi. Su tankeri iç bölmesinin yaklaşık 1 tonluk patlayıcı maddenin alacağı şekilde özel olarak kaynak yapılarak, hazırlandığı tespit edildi.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından patlayıcı madde yerleştirilmesine fırsat verilmeden, ele geçirilen su tankı bulunduğu yerde tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği öğrenildi.

DHA