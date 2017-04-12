Tekin: O bilbordlara, megabordlara kaç para ödendiğinin sonuna kadar takipçisi olacağız

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Şişli'de esnaf ziyaretinde bulundu. Yeni anayasa ve referanduma ilişkin Tekin, 'Devletin parasını harcayarak yapıyorsunuz. O bilbordlara, megabordlara kaç para ödendiğinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Başbakan'ın söyledikleri haber bile olmuyor. Kimin söyledikleri haber oluyor Kendisine 'dönek solcuyum' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki danışmanları manşet oluyor. Muhafazakar kardeşim, mili görüşçü kardeşim ne oldu size Ne oldu 70 yıllık serüveniniz vardı. Şimdi hepiniz ağzınızı açıyorsunuz o danışmanlara bakıyorsunuz. O danışmanların kim olduğunu biliyor musunuz Bir bakın bakayım' dedi.

Tekin ve Berberoğlu Şişli'deki esnaf ziyaretinden sonra CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na geçti. Gürsel Tekin burada yaptığı açıklamada, 'Diyeceksiniz ki 'bu anayasa nereden çıktı Niye böyle bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz' Bu anayasa kendilerini koruma anayasasıdır. 80 milyon yurttaşımızın derdine derman olan bir anayasa değil bunu bilin. Hepimizin aklıyla oynuyorlar' dedi.

'HAYIR' YAZILI YELEK

Tekin, üzerindeki 'hayır' yazılı yeleği göstererek şöyle konuştu: 'Biz bu önlüklerle kendimizi var ediyoruz. Bunlar devletin bütün kurumlarını, bilbordları, megabordları, televizyonları… Allah gözünüzü doyura, Zehir olsun. Zıkkım olsun. Devletin parasını harcayarak yapıyorsunuz. O bilbordlara, megabordlara kaç para ödendiğinin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Kim kampanyayı götürüyor Bakın, 'Evet' kampanyasını yürütenlere. 'Hayır' kampanyasını maşallah herkes götürüyor. Bu ülkeyi, vatanı sevenler, yurt severler, solcusu, sağcısı, milli görüşçüsü, muhafazakarı çok şükür herkes. Öbür tarafa bakın kimler var Ey milli görüşçü kardeşlerim, muhafazakar kardeşlerim şunu fark eder misiniz Ne oldu size Siz 50-60 yıllık bir siyasi hareketsiniz. Başbakan'ın söyledikleri haber bile olmuyor. Kimin söyledikleri haber oluyor Kendisine 'dönek solcuyum' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki danışmanları manşet oluyor. Muhafazakar kardeşim, mili görüşçü kardeşim ne oldu size Ne oldu 70 yıllık serüveniniz vardı. Şimdi hepiniz ağzınızı açıyorsunuz o danışmanlara bakıyorsunuz. O danışmanların kim olduğunu biliyor musunuz Bir bakın bakayım. Kimler destekliyor, kampanyanın önünde kimler var. 17-25 Aralık'ta yani 80 milyonu soyan bakanlar var.'





DHA