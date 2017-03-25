THY ABDİngiltere uçuşları için laptopları, tabletleri böyle taşıyor

İstanbul Haberi: THY ABDİngiltere uçuşları için laptopları, tabletleri böyle taşıyor

THY ABDİngiltere uçuşları için laptopları, tabletleri böyle taşıyor

TÜRK Hava Yolları, ABD’nin başlattığı ve İngiltere’nin de uyguladığı kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz almama kararının ardından yolcularının mağdur olmaması için özel önlem alındı. Havalimanına gelen yolculara ilk uyarı, check-in kontuarında gerçekleştiriliyor. Transit yani farklı bir noktadan gelen yolculara ise transit salonunda bilgi veriliyor.

Yolcular uçağa binmeden önce cep telefonundan daha büyük olan diz üstü bilgisayar, tablet, makinesi, kamera, DVD oynatıcıları toplanıyor. Zarar görmeyecekleri ambalaj malzemesi ile sarılıyor. Etiket üzerinde yolcunun bilgileri yazılıyor. Daha sonra cihazlar THY’nin özel bavulunu yerleştiriliyor. Bu bavul, yer hizmetleri görevlisi tarafından uçak altındaki kargo bölümüne konuluyor.

UÇAK İNDİKTEN SONRA TESLİM EDİLİYOR

Uçak ABD veya İngiltere’de indiği noktada bu bavulun kargodan alınıyor. Bagaj teslim bölgesinde yolculara veriliyor.

DHA