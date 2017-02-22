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Tunceli Haberi: Tunceli'de FETÖ ve PKK operasyonu; 3 tutuklama

Tunceli'de FETÖ ve PKK operasyonu; 3 tutuklama
12:3122 Şubat 2017
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Tunceli'de FETÖ ve PKK operasyonu; 3 tutuklama
Tunceli'de FETÖ ve PKK operasyonu; 3 tutuklama

TUNCELİ merkez ve Pülümür İlçesi'nde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i polis 3 kişi tutuklandı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY'ye yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, il merkezinde gözaltına alınan 1 polis memurunun tutuklandığı belirtildi.
Valilik açıklamasında ayrıca, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişinin, 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan tutuklandığı kaydedildi.

 

DHA

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